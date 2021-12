SOS examenstress! Pedagoog en psycholoog geven tips om beter te studeren: “Markeren in een tekst is niet aangewezen om informatie te onthouden”

Wat is een totale black-out? Neuroloog over de oorzaken en gevolgen van de stoornis

Een black-out door een medisch probleem, dat is volgens de familie van de zestiger die zondagavond de ravage in Houthalen-Helcheren veroorzaakte de reden van het ongeval. Je hoort het ook wel eens in minder dramatische situaties, bijvoorbeeld wanneer een student na een lange blokperiode zich tijdens het examen plots niets meer herinnert van wat hij gestudeerd heeft. Wat is zo een totale black-out? En klopt het dat stress het in de hand werkt? Professor Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd Neurologie aan het UZ Brussel, legt uit.

