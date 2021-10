POLL. Ben jij een voorstander van ouderschapsverlof voor je puppy of kitten, ofwel ‘pawternity leave’?

‘Pawternity leave’: ouderschapsverlof wanneer je een puppy, kitten of eender welk klein diertje in huis haalt. Even tijd om je nieuwe huisdier te helpen om zich te settelen, of om de band tussen huisdier en eigenaar beter te ontwikkelen. Ook kunnen tijdens die betaalde afwezigheid spuitjes bij de dierenarts geregeld worden en kan het huisdier wennen aan vaste routines. Steeds meer bedrijven in de VS en in de UK passen het reeds toe. Nuttig of niet?

Ouderschapsverlof om voor je pasgeboren baby te zorgen, dat kennen we allemaal. Nu zijn er blijkbaar ook mensen die betaald verlof willen aanvragen om voor hun puppy’s, kittens en co te kunnen zorgen. De aanleiding van dit gekke verzoek? Een poll op LinkedIn, gemaakt door Roger Wade, de CEO van het Engelse evenementbedrijf Boxpark. Een van zijn werknemers bleek net een puppy in huis te hebben gehaald en wilde daar graag een soort van ouderschapsverlof voor vragen. Wade vroeg zich af of werknemers voor of tegen het idee zouden zijn om betaald thuis te blijven bij het nemen van een puppy. Meer dan 34.000 mensen reageerden: een heleboel mensen vonden dat absurd en stemden tegen. Maar zo gek blijkt het toch niet te zijn.

Werkgevers bieden al jaren verschillende vormen van ouderschapsverlof aan. De makers van Whiskas en Pedigree geven hun werknemers bijvoorbeeld 10 uur betaald verlof om voor een nieuw huisdiertje te zorgen, en daarna mogen ze het dier zelfs meenemen naar het werk. Anderzijds is het niet zo verbazingwekkend, want het zijn bedrijven die dierenvoeding verkopen.

Ouderschapsverlof voor een goudvis?

Toch is het geen uitzonderlijk fenomeen. Volgens Petplan, een verzekeringsbedrijf voor huisdieren, heeft een op de twintig nieuwe huisdiereigenaren in het Verenigd Koninkrijk verlof aangeboden gekregen om voor zijn huisdier te zorgen. Voor werknemers van de bekende brouwerij Brewdog is het bijvoorbeeld een extralegaal voordeel. Ook in de Verenigde Staten bieden verschillende bedrijven hun werknemers al verlof aan voor hun nieuwe huisdieren, zieke huisdieren of dode huisdieren.

Hebben we dat in België ook nodig? Het is praktisch, ja. Maar een mogelijke keerzijde van de medaille is dat sommigen misschien de minst lastige dieren adopteren om in aanmerking te komen voor zo’n betaald verlof. Een beetje gek, toch? Het lijkt haast too good to be true om betaald verlof te krijgen wanneer we... een goudvis in huis zouden nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: