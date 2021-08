Pedagoog Philippe Noens: “Je hoeft je niet constant tegenover je kind te verantwoorden”

Van Léo tot Capucine: trendwat­cher Nathalie overloopt welke babynamen in opmars zijn

29 juli Niks zo moeilijk als een naam kiezen voor je baby. Je wil namelijk iets dat mooi blijft en dat geen pestgedrag zal uitlokken. ‘Piet Uytebroeck’ is geen goede optie, dat weten we allemaal. Maar wat dan wel? Trendwatcher Nathalie Bekx overloopt de grootste trends en vertelt waar die vandaan komen. “In Vlaanderen grijpen we steeds vaker naar Franse invloeden, terwijl ze in Wallonië net meer oog krijgen voor Engelstalige namen.”