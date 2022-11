Overlevingskans van prematuren en klein babytjes stijgt aanzienlijk als je dít doet na hun geboorte

Baby'tjes die te vroeg geboren worden of waarbij het leven aan een zijden draadje hangt, worden ter bescherming in een couveuse geplaatst. Toch blijkt dat uit onderzoek niet het voordeligste voor hun gezondheid. Veel beter zou het zijn om meteen na de geboorte te beginnen met huid-op-huidcontact. En da’s ook voor ouders van gezonde baby’s belangrijk om te weten.

Vandaag is het Wereld Prematurendag. Te vroeg geboren worden is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder vijf jaar: elk jaar worden er wereldwijd 15 miljoen prematuurtjes geboren. Daarnaast weegt één op de tien baby’s die geboren wordt te weinig: goed voor in totaal 20 miljoen baby’s. Voor vele ouders en hun kindjes komt een mogelijke oplossing dus als geroepen.

Bij je baby blijven heeft gigantisch veel gezondheidsvoordelen

En die is er misschien nu de Wereldgezondheidsorganisatie deze week nieuwe richtlijnen publiceerde om de overlevingskans en gezondheid van baby’s die te vroeg (voor 37 weken zwangerschap) of te klein (minder 2,5 kilo bij de geboorte) geboren worden te verbeteren.

In plaats van baby’s meteen in een couveuse te leggen, adviseren de nieuwe richtlijnen om meteen na de geboorte te beginnen met huid-op-huidcontact. Met de mama of desnoods met een andere zorgverlener. Dicht bij elkaar blijven na de geboorte in plaats van direct gescheiden worden, heeft namelijk gigantisch veel gezondheidsvoordelen.

Omdat premature baby’s geen lichaamsvet hebben, hebben veel van hen problemen met het regelen van hun eigen temperatuur en hebben ze vaak hulp nodig bij de ademhaling. Deze baby’s worden vaak van de ouders ‘gescheiden’ en in een couveuse gestabiliseerd. Dit zou gemiddeld 3 tot 7 dagen duren. Maar onderzoek heeft nu aangetoond dat door onmiddellijk na de geboorte met kangoeroe-moederzorg te beginnen en de baby dus stevig tegen je aan te houden, er veel meer levens worden gered. En ook infecties en onderkoeling worden verminderd én het voeden verbeterd.

Quote Prematuren kunnen overleven, het zeer goed doen en de wereld veranderen - maar elke baby moet die kans krijgen. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-generaal van de WHO

“Prematuren kunnen overleven, het zeer goed doen en de wereld veranderen - maar elke baby moet die kans krijgen”, aldus dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Deze nieuwe richtlijnen laten zien dat het niet altijd hoeft te gaan over de meest geavanceerde oplossingen, maar vooral over essentiële gezondheidszorg waarin de behoeften van gezinnen centraal staan.”

Kangoeroezorg en borstvoeding

De meeste prematuren zouden gered kunnen worden door haalbare, kosteneffectieve maatregelen zoals kwalitatieve zorg voor, tijdens en na de bevalling. En dus ook door kangoeroezorg van de moeder. Dat laatste wordt best gecombineerd met een draagdoek voor zoveel mogelijk huid-op-huidcontact met de primaire zorggever, doorgaans de mama, en het geven van exclusief borstvoeding. Het risico op infecties daalt dan sterk in vergelijking met zuigelingenvoeding. Is moedermelk niet haalbaar? Dan is gedoneerde moedermelk het beste alternatief.

Volledig scherm © Getty Images/Johner RF

“Door COVID-19 weten we dat veel vrouwen onnodig van hun baby werden gescheiden, wat catastrofaal kan zijn voor de gezondheid van baby’s die te vroeg of te klein worden geboren. Deze nieuwe richtlijnen benadrukken de noodzaak om gezinnen en premature baby’s samen als een eenheid te verzorgen en ervoor te zorgen dat ouders de best mogelijke steun krijgen in wat vaak een unieke stressvolle en angstige periode is”, aldus Dr Karen Edmond van de WHO-afdeling voor Gezondheid van pasgeborenen.

Belangrijk om te weten voor iédereen

Afhankelijk van waar ze geboren worden, is er verder ook veel ongelijkheid in de overlevingskans van prematuren. De meesten die na 28 weken geboren worden in landen waar men veel verdient, overleven. Terwijl die kans in sommige armere landen daalt tot tien procent.

Hoewel deze nieuwe aanbevelingen het belangrijkst zijn in armere omgevingen die geen toegang hebben tot hoogtechnologische apparatuur of, in sommige gevallen, zelfs geen betrouwbare elektriciteitsvoorziening, zijn ze ook belangrijk voor gezinnen met hoge inkomens. Neonatale intensieve zorg zou volgens deze richtlijnen heroverwogen moeten worden en moeten garanderen dat ouders en pasgeborenen altijd samen kunnen zijn.

De nieuwe richtlijnen bevatten dan ook nieuwe aanbevelingen om emotionele, financiële en werkplaatsgerelateerde steun te bieden aan gezinnen met zeer kleine en premature baby’s. Zij kunnen te maken krijgen met buitengewoon veel stress en proberen door de intense zorgen voor en het zorgen maken over de gezondheid van hun baby.

