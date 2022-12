Opvallend veel kinderen zijn ernstig ziek. Zo boost je de weerstand van je kleintje(s) volgens een arts

Blijf niet binnen met dit weer: wandelen in regen en modder is goed voor je immuunsys­teem

Nu het koud en nat is zijn ze zeldzaam, de dappere wandelaars die weer en wind trotseren. Maar laat je niet afschrikken door het winterweer: naar buiten gaan in de modder en de kou is nét goed voor je gezondheid. Minder snel ziek zijn? Yes, please.

