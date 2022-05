OPROEP. Werd jij al het slachtoffer van partnergeweld?

OPROEP. Ervaar je met je broer of zus al jaren onderlinge competitie? NINA wil je verhaal horen

Als jonge kinderen maken we niet zelden ruzie met onze broer of zus. Meestal groeien we daaruit, maar bij velen gaat het wedijveren toch door op latere leeftijd. Ervaar jij, bewust of onbewust, een gevoel van competitie met jouw broer of zus en zorgt dat weleens voor spanningen? Dan wil NINA graag jullie verhaal horen.

4 april