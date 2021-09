Oproep: welke afspraken maken jullie met je kinderen?

Tatyana Beloy (36) lanceert kinderboek over sociale media.“We hebben allemaal nood aan duidelijke afspraken rond schermtijd, ook ouders”

29 juni De dag van vandaag kunnen we ons geen leven meer voorstellen zonder sociale media. Wij hebben het nog anders gekend, maar wat met kinderen die opgroeiden met likes, selfies en hashtags? Hoe maak je hen als ouder wegwijs in het vinden van een goeie balans tussen de on- en offline wereld? Tatyana Beloy (36) goot het antwoord op die vraag in een doe-boek voor kinderen, getiteld ‘What the #?!’. Ze leert kinderen onder andere hoe ze kunnen reageren op online pestgedrag, hoe ze zichzelf graag leren zien, en hoe ze tot rust komen na alle online prikkels. “Kinderen hebben soms een duwtje in de rug nodig om terug offline te leren spelen.”