OPROEP. Welke activiteiten doen jullie kinderen het liefst tijdens de herfstvakantie?

Getest: nieuw boek vol tips voor wanhopige ouders van tieners. “Aanvaard dat je gewoon níét meer interes­sant bent”

4 oktober Geen enkel kind komt met een handleiding. Een puber al helemaal niet. In het boek De Pubertijd geeft de Noorse opvoedgoeroe Hedvig Montgomery nuttige tips voor wanhopige ouders. Redactrice Anke verslond het boek: haar tienerzoon was proefpersoon. “Ja, ik ken de theorie: word niet meteen boos, neem zijn opmerkingen niet persoonlijk. Maar de praktijk is een pak lastiger.”