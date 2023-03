OPROEP. Op welke leeftijd liet jij gaatjes schieten bij jouw kind?

In Zeeland is auteur Guillaume Van der Stighelen (67) dicht bij zijn overleden zoon. “Hij ving er twee grote zeebaarzen”

Guillaume Van der Stighelen (67) is auteur en columnist en debuteert ook als romanschrijver. Zijn boeken schreef hij allemaal in Zeeland. Het is de plek waar hij het allerliefste is, en daar zitten zijn liefde voor oesters en zijn overleden zoon Mattias voor iets tussen. “Hij is overal. En ik heb dat graag.”