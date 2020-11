Online cadeaus kopen voor Sinterklaas? 2 speelgoedwinkels delen hun beste tips

Niet alleen voor Sinterklaas is online shoppen nieuw. Ook voor de speelgoedwinkels zelf is het een ontdekking. Ze doen er alles aan om de charme van hun winkel naar het web te vertalen en hun klanten zo goed mogelijk te woord te staan. Heb je als ouder geen idee wat te kopen? Twee speelgoedwinkels delen hun beste tips.

Voor de speelgoedwinkels was het schrikken toen ze in oktober opnieuw de deuren moesten sluiten. Net nu de drukste periode van het jaar voor de deur stond. “Ik heb enorm lang getwijfeld om te investeren in de kerstdagen”, vertelt Saskia Van Wesemael van speelgoedwinkel Walrus & Vlinder. “Uiteindelijk heb ik het toch gedaan. We waren net uit de put van de eerste lockdown gekropen, maar we gaan er weer volledig voor.”

Saskia bleef niet bij de pakken zitten. “We zijn meteen begonnen zoveel mogelijk online te zwieren. Een behoorlijk werkje. Een van onze sterktes, de variëteit in ons aanbod, speelt ons online parten. Van veel artikelen hebben we maar een of twee stuks voorradig. Dat betekent dat we haast van ieder stuk in onze winkel een foto online moeten krijgen.”

Iets wat Nele Vekemans van In den Olifant herkent. “In onze winkel bieden we meer dan 8.000 stuks aan. Zet dat maar eens allemaal online.” Daarbij doen beide winkels ook hun uiterste best om de look and feel van hun fysieke winkel zoveel mogelijk naar het web te vertalen.

Op virtuele tour door de speelgoedwinkel

Toch missen beide winkeliers het contact met hun klanten enorm. “Mensen komen naar ons om zich te laten adviseren”, vertelt Nele. “Ze stappen de winkel binnen met het idee ‘ik zoek een cadeau voor een jongetje van drie’. Concreter wordt het niet. Samen gaan we dan de winkel rond. Nu kan dat niet.”

“Klanten vragen nog steeds om advies en dat proberen we hen zo goed mogelijk te bieden”, zegt Nele. In een filmpje op hun Instagramaccount legt ze uit hoe. “We vragen om via mail een korte beschrijving te geven van wat je ongeveer in gedachten hebt. Dan prikken we een afspraak en gaan we via videochat samen op zoek naar het perfecte cadeau. Soms neem ik mensen zelfs mee op een virtuele tour door onze winkel.”

Lockdown speelgoed

Een andere winkelervaring zorgt voor andere keuzes. “Mensen kopen gerichter, minder impulsief”, zegt Nele. “Daarnaast heb je de lockdown zelf. Gezinnen zijn vaker thuis wat ervoor zorgt dat ouders makkelijker kiezen voor speelgoed waar kinderen zich zelfstandig en voor langere tijd mee kunnen bezighouden. Denk aan knutsel-en bouwpakketten. En puzzels natuurlijk.”

“Sinds de eerste lockdown doen puzzels het uitstekend”, vertelt Saskia. “Bovendien zie ik echt een shift in hoe ouders speelgoed uitkiezen. Ze doen het bewuster, staan meer stil bij de speelwaarde van een stuk. Gaat mijn kind hier echt mee spelen? Die evolutie doet me deugd.”

In den Olifant en Walrus & Vlinder deelden hun wishlist voor de Sint met ons. Heb jij jouw keuze al gemaakt?

De top drie van In den Olifant

1. Wobbel starter transparant zonder vilt (79,99 euro)

“Voor kindjes van 1 tot 3 jaar. Om actief te spelen en lekker in te rusten.”

Volledig scherm Wobbel starter transparant zonder vilt © In den Olifant

2. Crocodile Creek puzzel bosdieren 36 stukken in vormdoos (15,95 euro)

“Voor kindjes vanaf 3 jaar. Verwacht je aan grote, stevige puzzelstukken en prachtige tekeningen.”

Volledig scherm Crocodile Creek puzzel bosdieren 36 stukken © In den Olifant

3. Micro Step Maxi Deluxe Blue (139,99 euro)

“Voor actieve kindjes vanaf 5 jaar. Veilig en cool de straat opgaan: check! Kwaliteit uit Zwitserland.”

Volledig scherm Micro Step Maxi Deluxe Blue © In den Olifant

De top drie van Walrus en Vlinder

1. Kluster, gezelschapsspel (25 euro)

“Spel voor het gezin met een frisse kijk op spelletjes. Ook leuk voor kinderen die niet zo tuk zijn op gezelschapsspelletjes. Leuk weetje: het is verkozen tot speelgoed van het jaar.”

Volledig scherm Kluster, gezelschapsspel © Walrus & Vlinder

2. Maileg muizen met bijhorende spulletjes (Vanaf 23 euro per muis)

“De perfecte poppen om mee te knuffelen.”

Volledig scherm Maileg muizen en toebehoren © Walrus & Vlinder

3. Excentrieke poppenkastpoppen (37 euro)

“Leuke poppenkastpoppen voor uren speelplezier. Daar kan je kroost lang zoet mee zijn.”

Volledig scherm oerang-oetang handpop © Walrus & Vlinder