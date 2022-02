Oneens met je ex over TikTok van jullie kind? Advocaat en pedagoog geven tips: “Verbieden heeft geen zin”

“All boobs welcome here.” Nieuwe ‘Breast Places sticker’ toont horecaza­ken die borstvoe­dings­vrien­de­lijk zijn

Borstvoeding geven in het openbaar is nog altijd een dingetje. Waar ben ik welkom? Het blijft een onderwerp waar mama’s over stressen, want volle borsten en hongerige kindjes wachten niet tot je weer thuis in je cocon zit. Om borstvoeding in het openbaar makkelijker te maken voor ouders en kindjes, lanceert femtechmerk Elvie de Breast Places sticker met sprekende bovenkop: All boobs welcome here.

