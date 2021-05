Net als dochtertje van Naomi Campbell hadden Eline en Jeroen een 40+ mama: “Ik wist dat ik mijn ouders jong zou moeten afgeven”

Topmodel Naomi Campbell (50) is mama geworden van een dochtertje. Of ze al dan niet beroep deed op een surrogaatmoeder is voorlopig niet duidelijk, maar feit is wel dat steeds meer vrouwen kiezen om net als zij op latere leeftijd mama te worden. En dat brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Óók voor het kind. De moeders van Eline (28) en Jeroen (39) zaten al op tram vier toen ze zwanger werden. Eline verloor al jong een van haar ouders. Jeroen had dan weer een groot leeftijdsverschil met zijn broers en zus. “Vanaf de puberteit werd de generatiekloof duidelijker.”