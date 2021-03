Na Sarah Everard: hoe maak je je dochter weerbaar zonder ze angst aan te jagen? “Altijd ‘pas op!’ zeggen is niet gezond voor je kind”

Op 3 maart verdween de 33-jarige Sarah Everard in het zuiden van Londen, terwijl ze van een vriendin naar huis wandelde. Zeven dagen later vond de politie haar lichaam. Hoofdverdachte is een 48-jarige politieman, die wellicht zijn functie misbruikte om Everard in zijn auto te lokken. Eerder was er bij ons het nieuws van de jonge vrouw die in de Gentse Overpoort op het toilet verkracht werd door twee 22-jarige mannen.