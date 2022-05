Muziek kwam niet altijd eerst voor zangeres Lady Linn. "Mama worden en een goede man vinden was mijn grootste bekommernis”

Lady Linn (40) ademt muziek. Als ze niet zelf op een podium staat of nummers schrijft, gaat ze naar een optreden. Het is een passie, die zich niet zo makkelijk laat combineren met het gezinsleven. “Toen we nog geen kinderen hadden, leefden mijn man en ik veel ’s nachts en alles was een beetje geïmproviseerd. Ik mis dat spontane wel af en toe.” Intussen heeft ze wel een plan van aanpak en geeft ze de liefde voor muziek door aan haar kinderen.

“Mijn droomweekend is wanneer muziek en familie onverwacht samenkomen. Bij jazzclub Bar Lume bijvoorbeeld kan dat, want de uitbater is een vriend en hij houdt concerten om half vijf op een zondagnamiddag. Je loopt er bekende mensen tegen het lijf om mee te keuvelen en te jammen. Ik noem ze mijn muzikantenfamilie. Tussen de muziek door een wijntje drinken, zelf een nummer meezingen en met de kindjes samen zijn: zalig!”

Volledig scherm Lady Linn vanuit Bar Lume in Gent. © Nathalie Samain

“Ik geef de liefde voor muziek graag door aan mijn kinderen. Ik probeer het niet te lang te trekken als ze het beu zijn. Het mag niet geforceerd overkomen. Je moet luisteren naar jouw kinderen, maar omgekeerd moeten ze ook leren doen wat mama en papa leuk vinden. Er zijn repetities in onze living, er staan een drumstel en een piano in onze salon. Ik voel wel dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Het is leuk om even te zeggen: ‘Kom, we zetten de radio op en gaan een beetje dansen in de living’. Van Prince tot zelfs Baby Shark: we horen veel graag (lacht).”

“Ik weet dat ik ga zingen tot ik erbij neerval. Het is wat mij gelukkig maakt en wie ik ben. Muziek schrijven is voor mij een noodzaak, want ik ontspan er helemaal door. Het is één van de dingen waar ik het meest voldoening uit haal. Net zoals uit mijn familie. Mama worden en een goede man vinden was altijd mijn grootste droom of zelfs bekommernis (lacht). Ik ben zo dankbaar voor ons mooie gezin. Familie is uiterst belangrijk, maar muziek komt ook in de buurt. Als ik die twee dingen kan combineren in het weekend, ben ik een gelukkig mens.”

Wie is Lady Linn? • zangeres

• bracht haar nieuwste EP ‘I’m Fine’ uit op 8 april

• lanceert nog twee EP’s ‘Nocturne’ en ‘Sea of Trees’ in het najaar en begin volgend jaar

• getrouwd met bassist Filip Van­debril en mama van Aimé (2) en Lionel (6)

