Momfluencers opgepast, ook dadfluencers eisen sinds kort hun plaatsje in de spotlight op

Het gezin van de Britse Simon Hooper bestaat uit vier dochters, waaronder een tweeling, en zijn vrouw Clemmie. Met vijf vrouwen in huis is hij duidelijk in de minderheid, iets waar hij regelmatig grappige captions over maakt. Op zijn profiel deelt hij aandoenlijke foto’s van zijn gezin, daardoor verzamelde hij al bijna 900.000 volgers.

De prijs voor grappigste instadaddy gaat ongetwijfeld naar Sholom. Zijn pagina barst van hilarische foto’s en video’s waarin hij zich verkleedt voor dochtertjes Zoe en Olivia. Als beer, sneeuwwitje, eenhoorn, prinses of superman: the sky is the limit! Een ding is zeker, vervelen doen ze zich niet, ten huize Solomon. En daar is ook helemaal geen tijd voor, want de Amerikaanse papa heeft in totaal meer dan 300.000 volgers te entertainen.