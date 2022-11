Moeite met de hoge speelgoedprijzen of een stout kind? Pedagoog gidst je door de nakende Sinterklaasperiode

Dit gezin leefde 3 dagen zonder elektrici­teit en verwarming. “Hier kan iedereen iets uithalen”

De energieprijzen swingen de pan uit, dus heel wat mensen ondernemen actie. Ook Natasia (34) en haar gezin: drie dagen trokken ze er resoluut de stekker uit. Zonder elektriciteit van buitenaf probeerden ze het leven verder te zetten, met alternatieve en goedkopere oplossingen. Ze vertellen waar ze tegenaan liepen en wat ze leerden over energie besparen. “We gingen onze maandfactuur van 455 euro maal tien zien gaan. We moésten wel kijken hoe we dat anders konden aanpakken.”

6 oktober