Moeders over hun miskraam: “Ik kan die wieg nog altijd niet wegdoen”

“’Het is toch niet zo erg? Je kunt nog altijd andere kinderen krijgen.’ Dat soort goedbedoelde opmerkingen doen pijn”, zegt Goedele Van Ruysevelt (43). “Of nog zo een: ‘Je hebt je kindje toch niet gekend?’ Nee, voor mij was mijn kindje zo echt dat ik er in gedachten al een heel leven mee had opgebouwd.” De doorsneereacties op een ‘zwangerschapsverlies’ worden door ouders die ermee te maken krijgen vaak als kwetsend ervaren omdat ze van weinig medeleven getuigen. Dat gebrek aan empathie en erkenning voor een miskraam moet worden aangepakt, zegt professor Siobhan Quenby van de universiteit van Warwick in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Ze pleit voor meer psychologische begeleiding en steun. “Sommige vrouwen krijgen geen enkele uitleg na een miskraam. De enige raad die men geeft, is: opnieuw proberen.”