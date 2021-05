Moederdag met 2: zo vieren lesbische mama’s Xanthe en Anneleen. “In de crèche knutselt Maëlle voor maar 1 van ons een cadeautje”

Twee mama’s: voor de kleine Maëlle is het de normaalste zaak van de wereld. Anneleen (30) is ‘mama’, Xanthe (25) is ‘mams’. De vrouwen ontmoetten elkaar vijf jaar geleden en wisten snel dat ze samen kindjes wilden. “Maar dat het proces zo heavy zou zijn, hadden we niet verwacht.” Talloze ziekenhuisbezoeken, duizenden euro’s en tientallen haatberichten: dat moesten ze voor een kindje over hebben. Reden te meer om Moederdag te vieren voor de twee mama’s. “Maëlle noemt ons na een dag in de crèche soms ‘papa’. Voor haar betekent dat woord gewoon ‘ouder’.”