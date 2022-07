Minder geld spenderen aan babyspullen? Deze 2 Vlaamse bedrijven helpen jonge koppels besparen

Baby’s kosten geld: het is iets wat elke ouder kan beamen. Volgens de federale overheidsdienst Economie geven Belgen elk jaar zo’n 500 miljoen euro uit aan babyspullen. Ouders zouden alleen al in het eerste levensjaar van hun spruit 6.500 euro neertellen voor kleertjes en speelgoed allerhande.

Dat het ook anders kan, bewijst onlinegeboortelijst Pakske. “Wie een traditionele geboortelijst samenstelt bij een winkel, kan enkel de producten van die ene winkel kiezen”, zegt een van de oprichters Thomas Loyens. “Dan is het jammer als je net die fantastische kinderwagen van elders niet kunt toevoegen.” Want net zo kan je de prijzen drukken, weet Thomas.

Prijzen vergelijken van verschillende winkels

“Toen wij onze geboortelijst wilden samenstellen voor Mia, mijn dochtertje, vonden we geen goede oplossing. Bovendien wou ik niet alleen spullen van meerdere shops toevoegen, maar ook tweedehandsspullen en andere zaken. In die fase in je leven heb je toch vooral nood aan spullen en diensten die je echt helpen? In onze ogen was kraamkost, iemand die belooft om geregeld te komen babysitten of een draagconsult veel nuttiger dan het zoveelste speelgoed om nonkel Jos te plezieren. Vanuit die visie startten we Pakske.”

Kortom, het concept is heel simpel: jij kiest zelf wat je wil, van waar dan ook. Een Tripp Trapp van Stokke, een kinderwagen van Bugaboo, een autostoel van Hema of een babyfoon van tweedehands.be? Het kan allemaal. En door de prijzen van verschillende winkels te vergelijken, kan je ook heel wat besparen, stelt Loyens. Voor vijf slabbetjes van het merk Lässig betaal je bij Bol.com bijvoorbeeld 32 euro, bij Babypark 22,95 euro. Het verschil is dus bijna 10 euro.

Tweedehands geboortelijsten

Daarnaast zijn tweedehands geboortelijsten in opmars. De Gentse start-up Mic Mac Minuscule is een van de voortrekkers en werd eerder dit jaar zelfs bekroond tot ‘Radicale Vernieuwer’. Het Gentse bedrijf werd in 2017 opgericht door Jona Mukabalisa en Gert Linthout, met als doel babyspullen een tweede leven geven.

In de vijf jaar dat ze bezig zijn, heeft het ondernemerskoppel al meer dan 100.000 babyspullen van de vuilnisbelt gered en opnieuw in omloop gebracht in Vlaanderen en Brussel. Dat het goed is voor de planeet, staat dus vast. Ook leuk meegenomen: het is tevens beter voor je portemonnee. “Als je een uitzet volledig nieuw zou kopen, mag je voor een kind in het eerste levensjaar zo’n 6.500 euro rekenen”, vertellen Jona en Gert. Voor ieder artikel rekenen we slechts 50 procent van de gemiddelde prijs aan die je zou betalen in de winkel.”

