Met nieuwe Belgische draagzak ‘izzzi’ draag je je baby op een innovatieve manier

Draagzakken voor baby’s zijn erg populair en komen in steeds meer uitvoeringen. Een recente creatie die onze aandacht trok? De ‘izzzi’, een ontwerp van Belgische makelij dat naar eigen zeggen toelaat om je baby op een instinctieve manier te dragen. Niet in de bestaande komma- of kikkerhouding dus, wel in een compleet nieuwe.

De ‘izzzi’ werd bedacht door twee Antwerpenaren, waaronder designer Peter van Riet, die eerder al voor baby- en kindermerken Quinny en Maxi-Cosi ontwierp. Dit keer ligt de focus op de allerkleinsten en wil van Riet het leven van kersverse ouders zo makkelijk mogelijk maken. De ‘izzzi’ komt namelijk niet in verschillende maten of met complexe klikken of knopen: het is een unisex, one-size-fits-all draagzak die je in drie simpele bewegingen om je heen wikkelt.

Zelfs borstvoeden kan

Bijzonder aan de draagzak is vooral de draaghouding: die volgt niet de doorsnee kikkerhouding (baby’s buikje tegen jouw buik) of de – volgens velen schadelijke – kommahouding (baby’s rugje is gebogen, nekje is niet ondersteund en zo kan ademen moeilijk zijn). Je baby ligt in de izzzi zoals hij in je armen ligt, met de kin omhoog, het gezichtje zichtbaar en de neus en mond vrij. Volgens de ontwerpers is de baby zo goed ondersteund van kop tot teen, kan je oogcontact met hem maken, kan het kleintje de wereld zien en kan je als vrouw zelfs discreet borstvoeding geven. Ook dat is een primeur in de wereld der draagzakken.

Volledig scherm © izzzi

Nog mooi aan de izzzi: het stofje is licht en ademend, zodat je kleintje het niet te warm krijgt. Een klein kapje bij zijn hoofd houdt felle zonnestralen, wind en regen tegen. En in een paar verborgen opbergzakjes kan jij je bankkaart of een fopspeen kwijt.

Feedback van experts

Om het ontwerp zo veilig ergonomisch mogelijk te maken, ging ontwerper van Riet onder andere te rade bij Draagconsulenten Vlaanderen vzw en een aantal medische experts: “een kinderneurologe, een hechtingsspecialiste, een kinesiste gespecialiseerd in prematuren en een aantal vroedvrouwen.” Bedoeling was om te vermijden dat de baby in de draagzak in de beruchte ‘kommahouding’ zou liggen. “Met hun feedback hebben we nieuwe prototypes gemaakt, zeventien in totaal. Het rugpand hebben we verstevigd en onder de poep van de allerkleinsten kan een kussentje voor extra ondersteuning. En de draagbanden vertrekken aan de schouders van het kind, zodat er geen spanning op het hoofdje komt te liggen. De baby zit als het ware in een zeteltje en je klikt hem vast met riempjes, om de houding correct te houden”, zegt van Riet.

Volledig scherm © izzzi

De draagdoek doorstond daarna alle mogelijke keuringen, aldus de ontwerper. En de izzzi volgt ook het T.I.C.K.S.-principe voor draagzakken. ‘T’ voor 'tight’ (houdt de baby dichtbij), ‘I’ voor ‘in view’ (oogcontact is mogelijk), ‘C’ voor ‘close enough to kiss’ (het hoofdje van de baby zit dicht bij jouw hoofd), ‘K' voor ‘keep chin off chest’ (om vrij te kunnen ademen) en ‘S’ voor ‘supported back’. Ook voor de ouders – mama én papa – zou de izzzi comfortabel zijn. Het gewicht wordt immers verdeeld over beide schouders en bij de rug en nek zorgt de izzzi voor extra ondersteuning.

Bij Draagconsulenten Vlaanderen vzw hebben ze het finale ontwerp van de izzzi nog niet kunnen testen. Toen we hen belden om advies, wilden ze dus nog geen concrete feedback geven.

De izzzi is geschikt voor baby’s tot 6 maand oud, komt in vier kleuren en kost 170 euro (adviesprijs).