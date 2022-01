“Met de camera's in huis controleer ik of Simon echt studeert.” Mama’s Ellen en An-Sofie bespioneren hun kinderen met apps, maar is dat wel ethisch?

“Even de locatie van mijn kind checken.” Steeds meer ouders houden hun kinderen in het oog via tracking-apps. Maar wanneer gaan we te ver? Is het oké om het smartphonegebruik van je kind te monitoren? Of om via camera’s te checken of het wel aan het studeren is? Twee ‘tracking-moms’ getuigen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens legt uit welke effecten tracking kan hebben op een kind en waar we best de grens trekken. “Wat gebeurt er, denk je, als je kind ontdekt wat je doet?”