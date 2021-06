Afspraak op een terrasje – waar anders? Matthias De Caluwe arriveert zoals we hem dit laatste anderhalf jaar op ons tv-scherm zagen blinken: strak in het pak. Ook al had onze fotograaf gevraagd of het ‘eens in een T-shirt’ kon. “Mijn kostuum is mijn werkoverall”, maakt Matthias zich er charmant van af. Waarna er een woordenstroom volgt, even sprankelend als een vers getapt pintje én een coupeke champagne in één. Al drinkt de baas van Horeca Vlaanderen nooit alcohol. “Voor mij een koffie en een watertje. Kom, we doen eens zot!”