Marissa (40) probeert al heel haar leven de familiale cirkel van armoede en verslaving te doorbreken. “Ooit vond ik met mijn zus een drugsdode in huis”

De band die je met je broers en zussen hebt, is bijzonder. Uniek, vaak, en hecht. Dat is zeker het geval voor Marissa (40) Zij groeide namelijk op met een drugsverslaafde moeder in een ­onstabiele en ongezonde omgeving. “Dat mijn thuissituatie niet rooskleurig was, is een understatement.” Toen ze op zeer jonge leeftijd ­onverwacht mama werd van Elias (nu 26), zag ze dat als kans om ­zichzelf en haar broer en zussen uit het milieu te redden. De recente dood van haar zus Sabrina haalde oude wonden open. Omdat 30 september de Nationale Broer en Zus Dag is, vertelt ze haar verhaal.