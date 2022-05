Mag je uitvliegen tegen je pluskind? Expert geeft tips voor gezonde communicatie. “Probeer niet hun ouder te zijn”

Het brengt veel moois met zich mee, zo’n nieuw samengesteld gezin. Maar er zijn onvermijdelijk ook pijnpunten verbonden aan het plusouderschap. De rol die je als bonusouder vertolkt is immers niet altijd helder, en dat kan leiden tot hevige emoties of opgekropte gevoelens, weet relatietherapeut Cindy Schepers. Ze deelt gouden tips voor een gezondere gezinsdynamiek en betere communicatie. “Het is essentieel dat je begrijpt dat je de dingen als ouder en plusouder anders beleeft.”

“Er bestaan veel misvattingen over hoe plusouders hun rol moeten invullen en hoe je zou moeten reageren”, zegt therapeut Cindy Schepers. “Dat heeft onder meer tot gevolg dat heel wat plusouders vastlopen in hun emoties. Het plusouderschap brengt dan ook heel wat uitdagingen met zich mee. Wanneer een van de kinderen je negeert of iets doet wat niet kan en je partner niet reageert, bijvoorbeeld. Of wanneer je je zorgen maakt om een van je pluskinderen, maar de ouders daar zelf verder niets mee doen.”

“Wat ik in de praktijk veel zie gebeuren, en lang ook bij mezelf herkend heb, is dat plusouders dan gemakkelijk boos worden, kritiek leveren of verwijten maken”, vervolgt de therapeut. “Ze beginnen te roepen, of analyseren de situatie te diepgaand waardoor de partner het steeds meer benauwd krijgt. Een andere veelvoorkomende reactie is in je schulp kruipen: innerlijk mopperen over het onrecht dat zich herhaaldelijk voor je neus afspeelt. Of misschien doe je het wel allebei.”

Of je nu roepend of net teruggetrokken reageert: je zet jezelf op die manier vast. “Je realiseert je dat je door zo te reageren geen stap verder komt. Komt daarbij dat veel plusouders zich hier schuldig over voelen”, aldus therapeut Cindy Schepers.

Maak komaf met die knagende onzekerheid

Maar hoe breek je los uit die vicieuze cirkel? “De allereerste stap is inzicht krijgen in de situatie. Inzicht in wat er aan de hand is, maar ook in hoe de gezinsdynamiek van nieuw samengestelde gezinnen precies in elkaar zit”, vertelt Cindy Schepers. “Vaak voelt de plusouder zich een outsider. Maar als plusouder zal je moeten respecteren dat je partner veel tijd en energie steekt in de kinderen, en dat ze een band hebben die je nooit kan evenaren.”

“Dat is natuurlijk niet gemakkelijk”, weet de relatietherapeut. “Want als plusouder ben je ook gewoon een mens die zijn best doet en graag gezien wil worden. Het diepe gevoel van ongemak zorgt er helaas gemakkelijk voor dat plusouders grijpen naar allerhande regeltjes en afspraken, kritiek uiten of vermijdingsgedrag vertonen, net om grip te krijgen op de situatie of om het gevoel te krijgen erbij te horen.”

“Inzicht in je gevoelens van onzekerheid zorgt ervoor dat je daar anders over kan praten. Dat is nodig: je partner zal je beter kunnen horen en steunen als je spreekt over je eigen onzekerheid in plaats over zijn of haar ouderschap. En dat gaat jou dan weer helpen om die ruimte te maken voor ouder en kind.”

Probeer niet om ‘de ouder’ te zijn

Vervolgens raadt de relatietherapeut aan om vanop een afstand naar de situatie te kijken, en na te denken over je eigen rol als plusouder. “Akkoord, scheidingen komen veel voor en dus neemt ook het aantal samengestelde gezinnen toe. Maar dat wil niet zeggen dat die gebeurtenis minder ingrijpend is. Veel (plus)ouders hebben de neiging om in hun nieuwe relatie té hard hun best te doen. Je wil niet nog eens het gevoel hebben dat je faalt. Bovendien kijkt de hele omgeving mee, zich de vraag stellend: lukt het hen deze keer wel?”

De rol van plusouder wordt nog te vaak gelijkgetrokken met die van ouder, vindt Cindy Schepers. “De kinderen van je partner hebben al twee ouders (ook als de andere ouder gestorven is). Kinderen zitten soms helemaal niet te wachten op stiefouders. Het klinkt misschien hard, maar probeer niet hun ouder te zijn, want dat ben je niet.”

Dat wil niet zeggen dat je over je heen moet laten lopen. “De opvoeding hoort bij de ouders, tenzij je de toestemming krijgt om daar mee over te beslissen. Maar je hebt wel inspraak in het dagdagelijkse leven, zoals huisregels.”

Je beleeft de dingen anders dan je partner

Als je voor jezelf duidelijkheid hebt geschept over jouw rol, is het een goed idee om rond de tafel te gaan zitten met je partner. “Voel geen schaamte of teleurstelling: dat je de situatie uitgebreid moet doorspreken betekent niet dat jullie geen goed koppel zijn. Het is essentieel dat je begrijpt dat je de dingen als ouder en plusouder anders beleeft.”

“Luister écht naar elkaar”, vervolgt de relatietherapeut. “Stem met je partners af over jouw gevoelens, maar wees ook aandachtig voor wat hij of zij voelt. Voor ouders is de situatie immers ook niet makkelijk. Zij voelen zich vaak verscheurd: ze willen goed doen voor hun partner, hun kinderen en idealiter ook voor de ex-partner.”

“Als je die stappen volgt, geef je elkaar de broodnodige ruimte voor emoties en zal de druk op je relatie verminderen”, zegt Cindy Schepens. “Je creëert samen een helder beeld van de gezinssituatie, en komt zo gemakkelijker tot creatieve en constructieve oplossingen.”

