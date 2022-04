Levenslang kibbelen? Kwart van de volwassen broers en zussen ervaart nog steeds onderlinge rivaliteit

Vandaag is het Siblings Day. En hoewel we dol zijn op onze broers en zussen, weten ze als geen ander het bloed van onder onze nagels te halen. Onze kinderjaren worden gekenmerkt door broer-zusrivaliteit: van wie vooraan in de auto mag zitten tot wie het grootste stuk van het koekje krijgt. Maar helaas: een kwart van de volwassen broers en zussen bekvecht als vanouds verder, blijkt uit onderzoek. Met hoog op de discussie-agenda: wie is er het favorietje van mama en papa?

Uit een bevraging van de Britse internettelevisiedienst Now TV bij tweeduizend volwassenen blijkt dat een kwart van de mensen ook op volwassen leeftijd ruzie maakt met zijn broers of zussen. De Engelse term daarvoor is sibling rivalry: de kenmerkende competitie en jaloezie tussen broers en zussen.

Over de onderwerpen die de revue passeren kunnen we kort en bondig zijn: praktisch alles. Maar meer specifiek strijden de broers en zussen over hun huizen, auto’s, vakanties, opleidingen, carrières, culinaire skills. Wie blinkt er het meest uit? En mogen we niet vergeten toe te voegen aan het rijtje: wie is er nu écht het favorietje van mama en papa?

Ingebakken gezinsdynamiek

Op zich is dat ook niet onlogisch: gezinsdynamiek zit flink in ons ongebakken. Daarvan loskomen is moeilijk. Het goede voorbeeld daarvan is wanneer je je partner voor het eerst in zijn of haar gezinscontext ziet: zij vallen in het ouderlijk huis opnieuw in gewoontes van vroeger.

Quote Sommigen beweren dat de competitie­ve relatie met hun broers en zussen hen aanspoort om meer in het leven te bereiken.

Er zijn gelukkig ook voordelen aan het eindeloze gekibbel: sommige respondenten beweren dat de competitieve relatie met hun broers en zussen hen aanspoort om meer in het leven te bereiken. Anderzijds zijn de conflicten niet per se groot of dramatisch, maar eerder een logisch gevolg van het feit dat je levens vaak parallel verlopen. Broers en zussen definiëren zichzelf onder andere door zich met elkaar te vergelijken. Niet onbelangrijk: met je broer of zus heb je naar alle waarschijnlijkheid de langste relatie die je ooit zal hebben.

Zussen doen het vaker

43 procent van de bevraagden gaf aan dat de onderlinge rivaliteit vooral tot uiting komt tijdens speciale gelegenheden, zoals Moederdag of verjaardagen. Dan draait het vaak om wie het beste cadeau geeft of het leukste feestje organiseert.

Verder blijkt ook dat de oudere broers en zussen het meest competitief zijn, maar tegelijkertijd ook het meest succesvol. Zussen bekvechten dan weer vaker dan broers.

Gemiddeld wordt de strijd twee keer per maand aangegaan. Niet alleen over de grote dingen des levens. Ook over politiek of wat er de moeite is om te volgen op televisie wordt er duchtig gedebatteerd.

