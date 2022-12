Laat jouw budget geen dure feesten toe? Zo bespreek je dat met familie en vrienden, volgens 3 experts

“Rond kerst worden spanningen voelbaar­der.” Expert legt uit hoe je de feestdagen met je familie overleeft

Elk huisje heeft zijn kruisje, en dat is ook tijdens de feestdagen niet anders volgens psycholoog Tim Verleyzen. Hij helpt begrijpen waar de grootste ergernissen vandaan komen en geeft tips om het gezellig te houden aan de kersttafel. “Zelfs in warme families kan dit onderwerp tot stevige discussies, vetes of zelfs een breuk leiden.”

11 december