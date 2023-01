KIJK. 17 gezinnen geven hun mening over borstvoeding. “Laat het geen strijd zijn. Later eten ze toch McDonald’s”

Het is Wereld Kolfdag, ofwel World Breast Pumping Day. Een dag voor alle ouders en hun (b)engeltje. Want kolven kan overweldigend zijn, net zoals borstvoeding of een flesje met kunstvoeding geven. Maar al lijkt een voeding soms een marathon, aan de finish is het een prachtige verbintenis. Dat tonen deze kersverse gezinnen, die hun voedingsmoment én een bemoedigende boodschap delen.

Rock Werchter lanceerde afgelopen zomer ‘The Milk Factory’, een plek waar mama’s in alle rust, en met een streepje livemuziek op de achtergrond, melk konden afkolven. Femtechmerk Elvie ontwierp ‘Breast Places’-stickers en plantte borstvoedingsbanken in ons land om borstvoedende mama’s en hongerige kindjes een hart onder de stuwende borst … euh riem te steken. Heel wat initiatieven dus om kersverse mama’s te helpen, en World Breast Pumping Day is daar ook eentje van.

‘Vier elk grammetje’

De erkende internationale dag werd in 2017 in het leven geroepen om de tijd, inspanningen en verantwoordelijkheden te erkennen die het afkolven van moedermelk en het geven van borstvoeding met zich meebrengen. Dit jaar is de Wereld Kolfdag dus aan zijn zesde editie toe en staat de dag volledig in het teken van het thema: ‘Vier elk grammetje’. Een pakkende titel voor veel mama’s, die aan den lijve ondervinden dat kolven of borstvoeden niet altijd van een leien dakje verloopt.

Quote Vier druppel per druppel, want elk grammetje is er één waard.

Met het thema wil Wereld Kolfdag dus meer dan ooit tonen dat het oké is om even niet oké te zijn als het kolven of borstvoeden even niét lukt. En vooral: dat je druppel per druppel moet vieren, want elk grammetje is er één waard.

Flessenvoeding is óók oké

Maar zoals iedereen weet is borstvoeding of kolven niet voor alle mama’s weggelegd. Het gebeurt dat de melkproductie niet op gang komt, het borstvoeden teveel pijn doet of het net louter een bewuste keuze is om te starten met flessenvoeding. Want ook voeden met kunstvoeding is helemaal oké. “Liefde is liefde. Zolang het kind maar goed gevoed is, dat is het belangrijkste”, zei lactatiedeskundige Jana Hulsmans daar ooit over, toen ze samen met collega Astrid De Brabandere 20 vragen over borstvoeding beantwoordde.

Om een realistische blik te geven op alle voedingsmomenten tussen kersverse ouders en hun hummeltje, zet NINA alle soorten voedingsmomenten in de kijker van kersverse gezinnen, die ook graag een bemoedigende boodschap delen aan alle medegenoten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: