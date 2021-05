Karl Vannieuwkerke en vriendin Caroline Vereenooghe over de liefde: “Ik vraag af en toe om te trouwen. Ze heeft al meermaals ‘nee’ gezegd”

Susan (35) over het racisme waarmee haar dochter Loïs (6) te maken krijgt: “Ze kwam huilend thuis nadat vriendjes haar ‘vuil’ of ‘zwarte piet’ hadden genoemd”

21 maart “Ik schrik ervan hoeveel mensen racisme rechtvaardigen of ontkennen”, zegt visagiste Susan (35). Als mama van de zesjarige Loïs moet ze haar kind constant tegen discriminatie beschermen. “Dat diezelfde mensen mijn dochter een aai over haar krullen geven en zeggen dat ze zo leuk is, maakt me bang.” Hoe ga je als ouder om met discriminatie als je kind een andere huidskleur heeft? Vandaag, op de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie, vertelt Susan hoe zij en Loïs dat doen, noodgedwongen, dag in dag uit.