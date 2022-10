Jongeren nemen vaker een lijntje of pil: “Online kopen ze makkelijk designer drugs. En die zijn héél gevaarlijk”

COLUMN. Journalist Jeroen kaapt zijn nonkel uit het rusthuis. “De dood vindt hij niet erg, zijn break-up wel”

Journalist en alleenstaande vader Jeroen Vermeiren (48) kaapt zijn nonkel een namiddag weg uit het woonzorgcentrum. De man is 92 jaar oud en heeft kanker in zijn lijf, maar niet in zijn hoofd. Hij praat honderduit over hoe hij zijn begrafenis tot in de puntjes geregeld heeft – en er moét gelachen worden. Of over zijn liefde in het rusthuis, die zijn hart in stukken breekt. “Oude tranen van liefdesverdriet zijn even bitter, weet ik nu.”

10 september