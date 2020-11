Jong lijf, oude ziekte: steeds meer kinderen met obesitas, diabetes of artrose. “Eén peuter op de tien is te zwaar, een op de honderd obees”

Met nieuwe Belgische draagzak ‘izzzi’ draag je je baby op een innovatie­ve manier

5 november Draagzakken voor baby’s zijn erg populair en komen in steeds meer uitvoeringen. Een recente creatie die onze aandacht trok? De ‘izzzi’, een ontwerp van Belgische makelij dat naar eigen zeggen toelaat om je baby op een instinctieve manier te dragen. Niet in de bestaande komma- of kikkerhouding dus, wel in een compleet nieuwe.