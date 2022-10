Je voornaam is belangrijker dan je denkt: zo beïnvloedt hij je leven. “De letters van je naam doen veel”

‘What’s in a name?’ , zei Shakespeare. Heel wat, zeggen ervaring en verschillende onderzoeken ons. Je naam en de vooroordelen die eraan vasthangen, achtervolgen je in de eerste plaats letterlijk je hele leven lang. Maar daarnaast zou je naam ook jouw persoonlijke levenskeuzes kunnen bepalen, zoals je carrière en je woonplaats.

Wanneer we iemand leren kennen, bepaalt diens naam voor een groot stuk onze eerste indruk van die persoon, of we dat nu beseffen of niet. Maar daarnaast bepaalt onze eigen naam ook hoe wij zélf naar de dingen kijken. Naamlabelproducent My Nametags verzamelde alle studies die in het verleden werden gedaan naar de invloed van iemands naam en gooide die op een hoopje.

Je bent niet welkom op chique events als je naam eindigt op ‘y’

Een tijdje waren Amerikaanse glamournamen blijkbaar erg trendy, denk maar aan zusjes Kelly, Lindsey en Debby Pfaff. Maar over namen die eindigen met een ypsilon wordt weleens lacherig en soms zelfs neerbuigend gedaan. Uit een rondvraag door VTM uit 2020 bleek dat 9 op de 10 uitzendkantoren vlot ingingen op de vraag om geen personen met een naam die eindigt op ypsilon naar een chic event te sturen.

Maar ook andere Engelse namen krijgen te maken met discriminatie. Denk maar aan ‘Kevin’, een naam die vooral in de jaren 80 even heel populair was, maar waar sinds de laatste jaren een negatieve connotatie en associatie met lagere sociale klassen aan hangt.

En dat vertaalt zich naar harde cijfers: in 2021 zijn er maar 33 Kevins geboren in België, waarvan 20 in Vlaanderen. Terwijl er dat in 1995 nog 454 waren. Ook is er bij ons al enkele jaren geen Chelsey meer geboren, en er kwamen in 2021 maar vijf Kelly’s ter wereld. Andere namen die eindigen op een ypsilon dalen eveneens in aantal, zoals Davy, Britney, Destiny of Melody. Henry kent in Vlaanderen en Brussel dan weer een kleine stijging, mogelijk is dit te verklaren door de trend waarbij voornamen van (over)grootouders steeds populairder worden.

Bobbi-Loua, Nono of X AE A-XII?

Terwijl Engelstalige namen een slechte reputatie hebben, doen unieke voornamen het wel goed. Gezinnen met een hoger inkomen blijken vaker voor zulke unieke namen te kiezen. En een unieke naam staat blijkbaar vaak gelijk aan een unieke(re) baan. Een mogelijke reden daarvoor is dat je drang om uniek te zijn dan groter is dan bij personen met minder unieke voornamen. Benieuwd of Bobbi-Loua, Nono of X AE A-XII in de voetsporen zullen treden van hun beroemde ouders Natalia, Koen Wauters of Elon Musk.

Quote Een aparte naam kan je weerbaar­heid verhogen, door de pesterijen die ermee gepaard gaan. Amerikaanse socioloog Dalton Conley

Deze aanname toont aan dat niet alleen anderen bepaalde associaties maken met je naam, maar dat jij dat zelf ook doet. En ook hoe anderen reageren op jouw naam kan ervoor zorgen dat je bepaalde negatieve of positieve eigenschappen gaat koppelen aan jezelf. In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot een lager zelfbeeld. Maar omgekeerd kan je naam ook je weerbaarheid verhogen, stelt Amerikaanse socioloog Dalton Conley. Volgens hem kunnen mensen met aparte namen hun impulsen beter onderdrukken. Dit omdat ze moeten leven met de vragen die iedereen over hun naam stelt en de plagerijen die er soms mee gepaard gaan.

Kende je het naamlettereffect al?

Vraag eens aan omstaanders wat hun favoriete letter is? De kans is groot dat het een letter is die in hun eigen voornaam voorkomt. Het naamlettereffect is een theorie die zegt dat je de letters die in je naam voorkomen, verkiest boven andere letters. Volgens onderzoek gaat het zo ver dat dat zelfs je levenskeuzes beïnvloedt. Zo zou je sneller op bepaalde plaatsen gaan wonen en werken wanneer de letters met je naam overeenkomen. Heet je bijvoorbeeld Gerty, dan heb je meer kans dat je in Gent gaat wonen. Bij mensen met een hogere eigenwaarde zou dat effect trouwens groter zijn.

