Je placenta voor altijd bewaren? Dat kan, deze twee preparateurs maken er kunst van

Een placenta of moederkoek is iets bijzonders. Het dient als een soort batterij tussen de vrouw en het kind dat ze aan het baren is, toch wordt 'ie na bevalling meestal rechtstreeks in vuilbak gegooid. Broer en zus Jan Bouten (69) en Ursula Broers (56), die beiden preparateurs zijn, vinden dat zonde, dus zij maken er kunst van. Op die manier hebben kersverse mama’s een blijvende herinnering aan deze speciale periode uit hun leven.

De trend om placenta te eten kenden we al - de Kardashians zweren bij de voordelen ervan, en ook bekendheden zoals Hilary Duff en Alicia Silverstone zeiden hun moederkoek te hebben opgegeten -, maar dit is de eerste keer dat we er iemand kunst mee zien maken. En toegegeven: het resultaat is helemaal niet mis.

Klein mirakel

Jan en Ursula komen uit een familie van preparateurs. Beiden gingen ze hun vader en grootvader achterna. Ursula als dierenpreparateur, Jan, die inmiddels met pensioen is, als medisch preparateur. “In de jaren 70 werkte ik met corrosiepreparaten. Daarbij spoten we bloedvaten in met kunststof om de bloedsomloop van organen goed in beeld te krijgen”, vertelt Jan aan het Nederlandse magazine Linda. Toen zijn eerste kleinkind geboren werd, kwam hij op het idee om een preparaat van de placenta te maken. “Ik wist hoe mooi dat eruit kon zien.”

Jans dochter was zo tevreden met het resultaat dat ze reclame ging maken bij haar vrienden. Zo werd Facebookpagina De Levensboom geboren. “Ik vind het resultaat op een boom lijken”, zegt Ursula. “En het heeft letterlijk leven gegeven.” Wie geïnteresseerd is, kan zich via de Facebookpagina aanmelden, die beheerd wordt door Ursula. “Ik vraag ouders om de placenta in een plastic zak te bewaren en naar me op te sturen of bij me langs te brengen. In een doek droogt de placenta namelijk uit en zijn de bloedvaten niet meer bruikbaar.”

Quote Bij mij thuis weet iedereen dat er niks uit de onderste la van de diepvries gepakt moet worden als we gaan koken (lacht) Ursula Broers van de Levensboom

Ursula ontvangt de placenta’s en bewaart ze in haar diepvries tot Jan ze komt ophalen om er een kunstwerkje van te maken. “Thuis weet iedereen dat er niks uit de onderste la gepakt moet worden als we gaan koken”, lacht ze. Zelf noemt Jan het een uit de hand gelopen hobby. “In de navelstreng zitten drie bloedvaten waarvan er twee naar de placenta lopen en één naar het kind. In die bloedsomloop spuit ik kunststof in de kleur die de ouders gekozen hebben. Deze kunststof verhardt, waarna ik de placenta in een bijtende stof leg. Zo blijft er niks meer van de placenta over, alleen het kunststof dat in de bloedvaten zat", aldus Jan tegen Linda Magazine.

Het resultaat is een preparaat dat wordt ingebed in kristalhelder plastiek, zodat je het kleine mirakel voor altijd kan bewaren en aanschouwen. Het prijskaartje dat eraan vasthangt? 260 euro, inclusief verzendingskosten.