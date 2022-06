Je kinderen zoet houden deze zomer? Tien uitstappen om niet snel te vergeten

HLN ShopDe grote vakantie staat voor de deur! Meer dan acht weken lang hoeven je koters niet te studeren of huiswerk te maken, maar net als de scholen, sluiten ook de meeste jeugdverenigingen en sportclubs de deuren. Weet je niet wat aanvangen met die zee aan vrije tijd? HLN Shop tipt tien leuke gezinsuitstapjes in eigen land.

Ravotten tussen de bomen

Voor frisse lucht en een digitale detox neem je je kinderen mee de natuur in. Vinden ze wandelen maar saai en blijven ze niet graag op de geijkte paden? Laat hen dan los in een speelbos, zoals ‘t Vossenhol in Bertem. Hier kunnen kleine avonturiers stoom aflaten zonder dat je hen voortdurend op de vingers moet tikken. Klimmen en slingeren, kampen bouwen, verscholen weggetjes en tunnels verkennen: het mag allemaal. Neem je picknick mee voor urenlang spelplezier.

Volledig scherm Speelbos. © Getty Images

Plonsen in De Panne

Wat water: meer hebben kinderen vaak niet nodig om de hele dag zoet te zijn. Een dagje aan de Belgische kust is dan een must, maar wie daar nog een schepje bovenop wil doen, stemt af op De Panne voor een bezoek aan Plopsaqua. Dit pretpark pakt uit met de meest waanzinnige waterattracties, denk aan spectaculaire glijbanen, een Disco Slide voorzien van licht en geluid of stormbad met metershoge golven. De meest onverschrokken waterratten maken een vrije val van 20 meter op de Sky Drop, maar ook beginners beleven er een overvloed aan waterpret.

Volledig scherm Plosaqua De Panne. © HLN Shop

Experimenteren

Heb je een kleine wetenschapper in huis? Zet dan zeker een uitstap naar het SPARKOH! Op de agenda. Dit wetenschappelijk pretpark in een oude kolenmijn in Henegouwen dompelt je onder in de magische wereld van wetenschap en technologie. Je professor in wording kan er naar hartenlust experimenten en stilt de honger naar kennis onder meer in een chemielab, ontdekkingsruimte vol optische illusies en tijdens verrassende actuele workshops.

Beestig leuk

Zo goed als alle kinderen zijn ook verzot op dieren. Een uitstapje naar de dierentuin mag je je telg dus niet ontzeggen. In ZOO Planckendael ontmoet je honderden diersoorten uit de vijf continenten, van schattige koala’s uit Oceanië over speelse maki’s uit Madagascar tot stoere Amerikaanse bizons. Nieuwe geboortes maken je bezoek extra feestelijk. Zo verwelkomde het dierenparadijs zopas nog een jonge lemuur en piepten er ook drie monniksgieren uit het ei.

Volledig scherm Monniksgier in Planckendael. © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Duik in het verleden

Kastelen, nog zoiets waar menig kinderhart sneller van gaat slaan. Kleine ridders en prins(es)jes troon je mee naar Alden-Biesen. Op het kasteeldomein kijken ze niet alleen hun ogen uit en laten hun fantasie de vrije loop. Ze zetten ook hun hersenen aan het werk tijdens de speurtocht ‘Het Complot’. Gewapend met een tablet lossen jullie samen een bloedstollende moordzaak op.

Volledig scherm Speurtocht 'Het Complot' in Alden-Biesen. © Hugo Thomassen

Dolfijnentheater

Minder gekend, maar zeker niet minder plezant, is Boudewijn Seapark. Dit themapark in Brugge combineert dolfijnen- en zeeleeuwenshows met spetterende attracties in openlucht, zoals de achtbaan Orca Ride, valtoren The Bouncer en een minigolf. Daarnaast geniet je van 12 indoor attracties en vind je verfrissing in het buitenzwembad Bobo’s Aquasplash met haar vele glijbanen.

Volledig scherm Boudewijn Seapark. © Boudewijn Seapark

Spoorwegfietsen

Heeft je zoon- of dochterlief een torenhoog energiepeil? Laat hem/haar die overtollige energie dan van zich aftrappen op een bijzondere fietstocht langs een verlaten spoorweg in de vallei van La Molignée. Op één railbike kunnen tot vier personen samen fietsen en genieten van de omringende natuurpracht. Je tekent voor een route van 6, 8 of 14 kilometer die (in het beste geval) eindigt aan de abdij van Maredsous.

Volledig scherm Spoorwegfietsen naar Maredsous. © Benjamin Brolet / Walloniebelgietoerisme.be

Kritisch over consumptie

Pech met het weer? Zoek dan je toevlucht tot een van de vele musea die ons land rijk is. Heel wat kunsttempels bieden ook rondleidingen op kindermaat aan. Zo zorgt het Industriemuseum tijdens de Gentse feesten voor een wervelende familierondleiding langsheen onze wegwerp- en consumptiemaatschappij. Nog tot 28 augustus spelen kinderen van 5 tot 12 jaar er ook het museumspel ‘Kraak de Kassa’.

Volledig scherm Kassa Kassa! in het Gentse Industriemuseum. © rv

Kajakken langs de Leie

Laat de zon zich zien, kan je je kids ongetwijfeld blij maken met een kajaktocht. Spring samen het water op en pedel over de Leie door het sfeervolle oude Gent. Je roeit op je eigen tempo langs het Gravensteen en andere monumenten of zet koers richting een meer landelijke omgeving zoals het groene Sint-Martens-Latem.

Volledig scherm Roeien met de hele familie. © Getty Images

Sneeuwpret

Een dagje sneeuwpret in hartje zomer? Het kan in het Ice Mountain Adventure Park. Je vindt er twee pistes met echte sneeuw waar je kan skiën en snowboarden. Laat je je latten liever nog liggen, kan je er ook terecht om te paintballen of voor een pijnloos partijtje ‘gellyball’, geschikt voor actiehelden vanaf 6 jaar. Ook boogschieten en zelfs indoor skydiven behoren tot de mogelijkheden.

Volledig scherm De indoorskipiste in Komen heeft echte sneeuw. © Ice Mountain Adventure Park

