Ja, ik wil (je achternaam): daarom gebruiken sommige vrouwen de naam van hun man

Nu ze getrouwd is, gebruikt Jennifer Lopez de achternaam van Ben Affleck. J.Lo is niet meer, hallo J.Aff. Een keuze waar ze veel commentaar op krijgt. De een vindt het romantisch, de ander compleet achterhaald. Ook de Vlaamse Stephanie (26) draagt sinds haar huwelijk de familienaam Jageneau-Ruysschaert. Ze licht haar keuze toe en een advocate bespreekt de wettelijke consequenties. “In België draait alles rond het gebruiksrecht.”

Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn onlangs in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. De zangeres maakte het nieuws zelf bekend via een nieuwsbrief. “We hebben het gedaan”, schreef ze op haar blog. “Liefs, Mrs. Jennifer Lynn Affleck.”

De manier waarop ze haar bericht afsloot, kan op veel reactie rekenen. Ze laat namelijk subtiel weten dat ze haar achternaam heeft aangepast. Een gekke keuze, vinden haar fans. Vooral op Twitter weerhouden mensen zich er niet van om commentaar te geven. Sommigen vinden dat Ben beter haar achternaam had overgenomen (puur omdat ‘Ben Lopez’ zo goed bekt). Anderen geven de kritiek dat ze haar Puerto Ricaanse afkomst verloochent of noemen het een domme imago-zet. Ze beschouwen J.Lo als véél meer dan een bijnaam - het is haar verpersoonlijking, haar merk.

In 2003, toen ze voor de eerste keer verloofd was met Ben Affleck, sprak ze daar al eens over. Op professioneel vlak wou ze ‘Jennifer Lopez’ blijven, maar wettelijk wou ze haar naam aanpassen naar ‘Jennifer Affleck’. Blijkbaar dacht ze er dus nog steeds hetzelfde over.

(Lees verder onder de tweets.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jennifer Lopez/Affleck is niet de enige die deze beslissing maakte. Sinds kort mag je de Nederlandse zangeres Anouk aanspreken met ‘mevrouw Schemmekes’, want ze heeft de achternaam van haar man Dominique overgenomen. En realityster Kourtney Kardashian wijzigde haar naam eveneens naar Kourtney Barker, nadat ze huwde met Travis Barker, de drummer van Blink 182.

Dat het fenomeen gemengde gevoelens opwekt, werd duidelijk toen we een rondvraag deden op de Instagrampagina van NINA. “Nam jij de naam van jouw partner na het huwelijk?”, vroegen we aan onze volgers. Tientallen reacties stroomden binnen. “Neen, ik ben zijn vrouw geworden, niet zijn bezit”, zei iemand nogal geërgerd. En Colette liet weten: “Ik snap niet waarom dat nodig is. Het huwelijk betekent niet dat je plots een ‘aanhangsel’ bent van de man”.

Romantisch statement

Al waren er ook een heleboel vrouwen die er wél voor kozen. Stephanie (26) is een van hen. Voluit: Stephanie Jageneau-Ruysschaert. “Mijn man en ik hechten veel belang aan het huwelijk. We kozen er ook voor om voor de kerk te trouwen, dus op dat vlak zijn we iets traditioneler”, vertelt ze. “Ik kan me goed inbeelden dat sommige vrouwen de familienaam van hun partner niet willen gebruiken. Ze staan er weigerachtig tegenover omdat het volgens hen betekent dat je naam ondergeschikt is aan die van je man. Maar zo bekijk ik het totààl niet. Ik vind het juist een romantisch statement. Door dezelfde naam te delen, benadruk je dat je als team in het leven staat, dat je samen hoort.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Stephanie en haar man stapten recent in het huwelijksbootje. © Jolien Leen Fotografie

Dat sommige koppels bewust dezelfde achternaam gebruiken, merkt ook advocaat Claudia Van de Velde. “In de praktijk zijn het bijna uitsluitend vrouwen die de naam van hun echtgenoot aannemen. Bij de vorige generaties gebeurde dat continu, maar nu steeds minder. Dat heeft te maken met de emancipatie van de vrouw, natuurlijk”, zegt ze. “Als men er toch voor kiest, is dat vaak omdat ze het beschouwen als een romantisch statement. En omdat het fijn is om dezelfde naam te hebben als de kinderen, als die er zijn.”

Hoe dan ook blijft het een puur symbolische zet. Van de Velde: “In het Belgisch systeem krijg je enkel gebruiksrecht, maar juridisch verandert er niks. Dat wil zeggen dat je perfect de achternaam van je man kan gebruiken om een reservatie te maken voor een restaurant, maar voor alle officiële zaken - zoals een vliegtuigticket boeken of je belastingaangifte indienen - moet je je eigen naam gebruiken.”

Quote In tegenstel­ling tot bij ons krijg je in Amerika automa­tisch de naam van je man door het huwelijk. Advocate Claudia Van de Velde

“In Amerika is dat anders”, zegt de advocate. “Daar krijg je door het huwelijk automatisch de naam van je man, tenzij je opteert om je eigen naam ook nog te behouden. Daarom spreken we bijvoorbeeld van Joe en Jill Biden. Hillary Clinton is nog zo’n bekend voorbeeld. In de jaren 70 trouwde ze met Bill Clinton, en ze stond erop dat ze Hillary Rodham Clinton heette. Dat was destijds een enorm feministische daad, die heel wat ophef veroorzaakte.”

Stephanie heeft na lang twijfelen haar naam op Instagram veranderd. “Wellicht zijn er mensen die denken: was dat echt nodig? Maar ik vond het toch iets bijzonders. (lachje) En ik heb veel positieve reacties gekregen”, zegt ze. In de toekomst zal ze de naam van haar man nog gebruiken voor onofficiële zaken. “Zoals online nieuwsbrieven, bijvoorbeeld. Of als ik kinderen heb, zal ik papieren voor het school ook handtekenen met mijn dubbele familienaam. Maar als ik iemand nieuw ontmoet, zal ik mezelf voorstellen met mijn eigen naam. Ik ben ook nog steeds een individu.”

Volledig scherm Claudia Van de Velde. © rv

En wat na een scheiding?

Wat als je toch écht je achternaam wilt aanpassen? “Dan moet je een officiële procedure voor naamswijziging invoeren. Maar dat doet niemand”, stelt Van de Velde. “Zo’n naamswijziging wordt namelijk enkel toegestaan in heel specifieke gevallen. Wanneer je naam aanleiding geeft tot verwarring of anderen kan schaden.”

Claudia Van de Velde werkt ook als echtscheidingsadvocaat, en heeft gemerkt dat het gebruik van de achternaam weleens aanleiding kan zijn tot discussies als koppels uit elkaar gaan. De meesten hebben niet meer de behoefte om de achternaam te gebruiken, maar er zijn zeker uitzonderingen. “Als koppels scheiden, vervalt het gebruiksrecht van de achternaam. Maar je kan het op een akkoordje gooien dat je de naam toch nog mag gebruiken. Wanneer je een kledinglijn hebt onder die naam, bijvoorbeeld.”

Sommige mensen vinden het belangrijk dat hun kind nog hun naam draagt na de scheiding. “Sinds enkele jaren kunnen kinderen dubbele familienamen krijgen. Dat is ook een manier om het op te lossen”, stelt Van de Velde nog.

Poll Zou jij de familienaam van je partner gebruiken? Ja

Nee Zou jij de familienaam van je partner gebruiken? Ja (23%)

Nee (77%)

Lees ook: