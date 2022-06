Is het verantwoord om luxecadeaus aan je kids te geven? Pedagoog: “Verwende kinderen zijn minder weerbaar”

Wie al eens met een kind naar een speelgoedwinkel is geweest, weet dat het een enorme uitdaging kan zijn om niet bij elk gangpad toe te geven aan die puppyoogjes van je oogappel. Eén speelgoedje worden er al snel twee. En voor je het weet, ligt je winkelkar vol.

Ook beroemdheden geven daaraan toe. Al krijgt hun mini-me dan vaak een peperduur cadeau, gewoon omdat het kan. Een rugzak van luxemerk Hermès, een speelgoedauto van Louis Vuitton, handtassen van Prada: het is slechts een greep uit de exuberante items die realityster Kylie Jenner haar dochtertje Stormi cadeau doet. Voor haar verjaardag werd er een heel pretpark voor haar gebouwd: Stormiworld.

Creëert Jenner zo geen verwend ettertje? Mogen we kinderen belonen met (peperdure) cadeaus en hen in de watten leggen? “Je kind verwennen is op zich geen misdaad. Zolang je samen maar goede afspraken maakt”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Toegeeflijke opvoeding

De Bruyckere legt uit dat er verschillende opvoedingsstijlen zijn. Als ouder je kind vaak in de watten leggen, is er één van. Bij deze toegeeflijke opvoedingsstijl moeten we echter wel een onderscheid maken in leeftijd, zegt De Bruyckere. “Een heel jong kind, en dan spreek ik over de eerste levensjaren, kan in principe nog niet verwend worden. Omdat het nog niet de waarde van een cadeau kan inschatten. Het is gewoon blij met alle aandacht. Het is dus niet nodig om een peuter een peperduur cadeau te geven, want het kind heeft nog geen besef van geld.”

Quote Geef als ouder het goede voorbeeld en durf ook ‘nee’ te zeggen tegen je kind. Op die manier zal het kind begrijpen dat een cadeau niet zomaar komt Pedagoog Pedro De Bruyckere

De eerste levensfases zijn belangrijk voor hechting, en dat ontstaat door een fundamenteel vertrouwen tussen het kind en de ouder(s). Blijven ouders de verwennende opvoedingsstijl toepassen en leggen ze hun kind nooit regels op, dan kan er zich een probleem vormen.

“Een al wat ouder kind dat nog steeds enorm verwend wordt, zal minder weerbaar zijn”, legt De Bruyckere uit. “Het is minder klaargestoomd voor de wereld en kan minder goed om met tegenslagen.” Een te toegeeflijke opvoeding wil daarom nog niet per se zeggen dat het kind ongelukkiger zal zijn later. Maar de kans daarop stijgt wel.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kylie Jenner en dochter Stormi © Instagram

Belonen met mate

Mogen we onze kinderen dan nog wel belonen? Volgens De Bruyckere wel. Meer zelfs, als ouder moét je dat nu en dan eens doen, want het werkt. “Wat vooral belangrijk is, is om samen grenzen af te bakenen”, zegt De Bruyckere. “Wees als ouder duidelijk over wat wel en niet mag. Durf ook te zeggen dat bepaalde zaken niet kunnen omdat er bijvoorbeeld geen budget voor is of je er eerst voor moet sparen. Op die manier geef je als ouder het goede voorbeeld. Een kind zal dan begrijpen dat een cadeau niet zomaar komt, en dat er moeite voor gedaan moet worden. Wanneer je dan uiteindelijk het cadeau koopt, zal dat voor je kind des te mooier zijn, net omdat het niet zomaar uit de lucht kwam vallen.”

Die techniek zien we ook terugkomen bij de democratische stijl, de meest voorkomende manier van opvoeden. Goede afspraken en regels liggen daarbij aan de basis. En dat die opvoedingsstijl maar al te goed werkt, is duidelijk, volgens de pedagoog. Ook de Britse hertogin Kate Middleton gebruikt de methode met haar kinderen.

Regels en afspraken zijn dus een must, maar dat betekent nog niet dat een toegeeflijke opvoedingsstijl compleet not done is. De Bruyckere: “Bij een toegeeflijke opvoeding is er veel warmte en betrokkenheid. En als het kind nog jong is, is er bij die stijl ook sprake van sensitieve responsiviteit. Dat betekent dat de ouders merken dat ze aandacht moeten geven aan hun kinderen, en op andere momenten beseffen dat ze hen ook moeten loslaten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Pedro De Bruyckere © RV

Context

Volgens De Bruyckere is het vooral belangrijk om alles in zijn context te plaatsen. Waaróm geven ouders een cadeau aan hun kind? De Bruyckere: “Als het een cadeau is dat gegeven wordt uit liefde en dus bedoeld is om te verwennen, dan gaat het om de toegeeflijke opvoedingsstijl. Is het echter zo dat het kind meestal weinig aandacht krijgt en gesust wordt met geschenkjes waar het kind specifiek om vraagt, dan komt het in de buurt van een ‘laissez faire’-aanpak. Daarbij stemt de ouder altijd in en laat het kind verder min of meer aan z’n lot over.”

Quote Weet dat kinderen soms gelukkiger zullen zijn met iets kleins dan met een peperduur cadeau Pedagoog Pedro De Bruyckere

De Bruyckere benadrukt dat die laatste opvoedingsstijl veel erger is dan de toegeeflijke opvoedingsstijl: “Bij de ‘laissez faire’-opvoeding, ofwel de verwaarloosde aanpak, ontbreekt alle warmte. En dan is er een gevaar op delinquent gedrag en zien we dat drank- en druggebruik toeneemt.”

Gelukkig met verpakking

Onthoud vooral: verwennen mag, maar maak afspraken. Want goede afspraken maken goede vrienden. De Bruyckere: “Weet ook dat kinderen soms gelukkiger zullen zijn met iets kleins dan met een peperduur cadeau. Een kind kan zelfs blij zijn met de doos of de verpakking van een cadeau. Het hoeft dus echt niet altijd alles erop en eraan te zijn. Nog een goede tip: samen iets leuks doen en herinneringen maken, is vaak waardevoller en leuker voor een kind dan een duur cadeau.”

