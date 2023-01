Irmy (27) verloor haar broer en dat verdriet ebt niet weg. “Hij is nooit meer online, ik kan nooit meer bellen”

“Uitnodi­gin­gen voor een bruiloft, babyborrel en begrafenis horen niet digitaal”: een handlei­ding voor hoe je je online best gedraagt

We communiceren de hele dag door online met elkaar, maar hoe dat precies moet (of net niet), is voor vele mensen een grijs gebied. Tijd voor digitale etiquette dus, vindt Sanne Kanis en Aaron Mirck, die ons uitleggen wat absoluut not done is. “Zou je ook een dickpic sturen als dat niet via internet zou kunnen?”

19 november