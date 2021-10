INTERVIEW. Laurence Roothooft (34) en Martena Duss (39) over hun nieuwe kookboek en chaotische leven. “Shit, wat wij doen is marginaal”

Never judge a book by its cover luidt het spreekwoord, maar dit keer mag het. ‘Het Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’ is wat het belooft te zijn: recepten voor elke vrouw of man die graag in de potten roert maar geen tijd heeft voor een menu à la Ottolenghi. Een lekkere maaltijd op tafel terwijl werk, kinderen, huishouden en partner zich opdringen: Martena Duss en Laurence Roothooft weten er alles van. Martena voedt twee dochtertjes op met muzikant en kunstenaar Bent Van Looy. Laurence runt een nieuw samengesteld gezin met muzikant en Het Zesde Metaal-gitarist Tom Pintens. Met hoofdstukken als: ‘Als je geen zin hebt om te koken’, ‘Als je vergeten bent naar de supermarkt te gaan’, ‘Als je geen poedel hebt die je restjes opeet’ of ‘Als er vrienden in aantocht zijn’, trekken de twee vriendinnen ons mee in hun leven zoals het is.