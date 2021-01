INTERVIEW. Lara Switten (34), terminaal zieke mama van drie, laadt op bij haar gezin: “Ik heb één procent kans op genezing. Daar hou ik me aan vast”

Het is vrijdagavond. Aan de andere kant van mijn computerscherm verschijnt Lara. Een bloem van een vrouw. Enkel het ziekenhuisbed en een slaaphemdje verraden dat ze ernstig ziek is. Aan de zijde van het ziekenbed zit hartsvriendin Ine. Zij zal tijdens ons interview aanvoelen wanneer het moeilijk wordt, overnemen als dat nodig is. Het is vriendschap op zijn schoonst. Intens en onvoorwaardelijk. Ine – zelf een prille mama – schrijft mee aan de wekelijkse column van Lara in NINA. En ze schenkt haar eigen moedermelk aan Lara’s zoontje Gabriel: wit goud voor een prematuurtje.