Internationale Dag van de Vroedvrouw: 4 vrouwen zijn genomineerd voor de ‘Gouden Pinard’

Vandaag, op woensdag 5 mei, is het de Internationale Dag van de Vroedvrouw. Zij verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden, want zij helpen al jaar en dag mama’s om een kindje ter wereld te brengen. En sommigen doen dat met zo veel passie dat ze kans maken op een bijzondere prijs: de ‘Gouden Pinard’.

Bevallen en een kindje op de wereld zetten: voor veel vrouwen is het een onvergetelijke, unieke gebeurtenis. Maar voor vroedvrouwen is het dagelijkse kost. Dat verdient een applausje, dachten ze bij de Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen. De organisatie is voor het vijfde jaar op rij op zoek gegaan naar de beste vroedvrouw van Vlaanderen. Zij krijgt morgen de award de ‘Gouden Pinard’. Noem het gerust de Oscar voor vroedvrouwen.

Shortlist

De wedstrijd gaat als volgt in zijn gang: over heel Vlaanderen mogen mensen vroedvrouwen nomineren. En wat blijkt? De beroepsvereniging kreeg maar liefst 585 namen binnen. Een tienkoppige onafhankelijke jury boog zich over alle inzendingen en maakte een strenge selectie. Ze keken daarbij naar een heleboel criteria. Zoals: hoeveel aandacht toont de vroedvrouw voor de mama en de baby, doorheen de zwangerschap, bevalling en de postpartumperiode. Heeft de vroedvrouw oog voor details die de zorg van mama en kind ten goede komen, en hoe kostenefficiënt en duurzaam gaan ze te werk?

Zo kwam de jury tot een shortlist. Annemie Paquay, Anne Coopman, Liesje Schiffeleers en Gitte Fonteyne maken kans op de trofee. Zij moeten in een filmpje meer uitleg geven over zichzelf en hun werkwijze. Op basis daarvan kiest de jury een winnaar. En die ontvangt naast een erkenning ook nog een geldsom van 500 euro.

Passie

Wat de vier laureaten gemeenschappelijk hebben? Ze zijn zéér blij met de nominatie, klinkt het in hun filmpjes. En met hun job. Annemie is degene met de meeste ervaring, en is daar ook realistisch over. “Door 42 jaar te werken als vroedvrouw heb ik de bitsige kant van Moeder Natuur leren kennen. Als ik een arbeid volg, ben ik in mijn achterhoofd heel waakzaam (voor moest er iets mislopen, nvdr.). Ik blijf altijd alert”, zegt ze. Maar het belangrijkste, volgens haar? “Dat een moeder zich veilig en geborgen voelt. Hoe ik dat doe? Door graag te zien en mijn job graag te doen.” Het is alleszins een boodschap die bij alle vier weerklinkt: vroedvrouw zijn, dat is geen job als een ander, maar een passie.

Quote Het gebruik van sociale media wordt bij jonge gezinnen enorm gewaar­deerd. Gitte

Gitte merkt op dat sociale media een steeds grotere rol spelen. “Ik gebruik dit meer, om mama’s via deze weg ook info te kunnen bieden over algemene onderwerpen zoals slaap- of eetgewoontes, of hoe je nageltjes moet knippen. Dat wordt enorm gewaardeerd door jonge gezinnen.”

Wat betekent het nu om echt een topvroedvrouw te zijn? Ze vroegen het ook aan enkele aanstaande mama’s. Eén van hen is Esther, zij prijst vroedvrouw Anne voor haar persoonlijke en begripvolle aanpak: “Anne kijkt naar de volledige context. Toen ik met mijn zoontje Odin thuiskwam uit het ziekenhuis, waren mijn tepels kapotgezogen. Anne respecteerde mijn keuze om de baby even niet meer aan de borst te laten drinken. Het feit dat dit gerespecteerd werd en toch naar een oplossing werd gezocht die zowel voor mij als mijn zoon als de borstvoeding goed was, deed me veel deugd.”

De laatste laureaat, Liesje, verwoordt het als volgt: “Voor mij is mijn job een roeping. Ik wil toekomstige mama’s omringen met de nodige positiviteit, een luisterend oor en de juiste ondersteuning.”

