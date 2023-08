Iedereen een diagnose ADHD of autisme? 2 experts met tegengestelde visie: “We werken een handicap in de hand”

Dolblij zwanger. En dan sterft je ongeboren kindje. Alessia en Noa maakten het net mee: “Ik moest van haar bevallen”

Julie Van den Steen verloor haar ongeboren kindje. Daar brengt ze nu een intieme podcast over uit. Alessia (28) en Noa (26) maakten ook net zo’n zwangerschapsverlies mee. Ze waren dolblij met hun baby, hun kindje. En toen stierf het, in hun binnenste. Ze vertellen hoe ze van sokjes kopen naar rouwen op de bevallingstafel gingen. “Mijn lijf had niet eens door dat het hartje gestopt was met kloppen.”