Huisdieren zijn het ultieme knuffelcontact: deze 6 BV’s brengen een ode aan hun hond, ezel, kangoeroe, kip of kat

Al bijna één jaar zitten we massaal thuis. Met wat geluk loopt er in ‘uw kot’ ook een huisdier rond. Want een beest in huis of tuin doet wonderen voor de moraal, weet Nienke Endenburg, gezondheidspsycholoog aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. “Huisdieren dragen bij tot ons mentaal welzijn”, zegt ze. “Dieren accepteren je zoals je bent. Ze maken ons aan het lachen. Ze geven onvoorwaardelijke liefde. Dat alles zorgt ervoor dat we ons geliefd en geestelijk beter voelen. Ook lichamelijk heb je alleen maar voordelen: het verlaagt je bloeddruk en hartslag. Huisdieren vervullen dus een ontzettend belangrijke rol. Dat is altijd zo, maar tijdens deze lockdown al helemaal.”