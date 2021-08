Hoogbegaafde Jacotte en Gitte over de studierichting speciaal voor hoogbegaafde tieners: “Hopelijk ligt de nadruk niet te hard op presteren”

Het is een primeur voor ons land: in basischool Arkades en het Lucernacollega in Houthalen komt er een speciale ‘A+-klas’ voor hoogbegaafden. De interesse was groot, maar het aantal inschrijvingen blijft voorlopig bescheiden, laat pedagogisch adjunct-directeur Martine Delorge van het Lucernacollege ons weten. “In september starten er bij ons vier leerlingen in de A+-klas. Zij zullen in de voormiddag les krijgen samen met de leerlingen van klas 1A, en in de namiddag een apart programma volgen.”