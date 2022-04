Hoedenmakers waren vaak écht gek en Alice bestond echt: 5 wonderlijke weetjes over ‘Alice in Wonderland’

De Efteling blaast dit jaar 70 kaarsjes uit, en dat moet gevierd worden! Daarom trakteert het wonderlijke park bezoekers op een tijdelijk sprookje: ‘Efteling Wonderland’. Geïnspireerd door ‘Alice in Wonderland’ beland je via een konijnenhol op het maffe theepartijtje van de Gekke Hoedenmaker. Om je klaar te stomen voor dit bijzondere feest toveren we 5 te gekke feiten over het iconische sprookje uit onze hoed.

1. Hoedenmakers waren vaak écht gek

De excentrieke Hoedenmaker oftewel ‘The Mad Hatter’ uit ‘Alice in Wonderland’ brengt kleur op maffe theefeestjes dankzij z’n flamboyante uitspattingen. In het sprookje waarschuwt de Kolderkat Alice al vroeg dat de Hoedenmaker gek is en dat blijkt niet eens ver van de waarheid … Toen auteur Lewis Carroll halfweg de 19e eeuw het verhaal schreef, was het alom bekend dat hoedenmakers wel eens waanzinnig waren. Ze gebruikten kwik bij het vervaardigen van vilten hoeden en langdurige blootstelling aan deze stof had bizarre bijwerkingen zoals geheugenverlies.

2. Alice Liddell was een echt meisje

Alice, het nieuwsgierige en onschuldige karakter dat Carroll leven inblies, is gebaseerd op een echt meisje. Carroll was een begeesterde wiskundige aan het Christ Church College in Oxford. In die tijd was het een traditie dat professoren op de campus woonden. Zo leerde hij al snel decaan Henry Liddell en zijn gezin goed kennen. Liddell had drie dochters van wie Alice de middelste was. Leuk detail: de echte Alice had geen blond, maar wel kastanjebruin haar.

3. Queen Victoria was fan van het eerste uur

Na het lezen van ‘Alice in Wonderland’ was Queen Victoria verknocht aan het sprookje. Hare Majesteit vroeg hoogstpersoonlijk aan Carroll of hij z’n volgende boek aan haar wou opdragen. De auteur hield woord, al was dat volgende werk een wiskundige studie. De vraag is maar of de koningin dit in gedachten had …

4. Het originele script zit achter slot en grendel in Londen

Het handgeschreven originele manuscript met eigen illustraties gaf Carroll als kerstcadeau aan Alice. Zij koesterde dit jarenlang tot ze het na de dood van haar man uit geldnood moest verkopen. Intussen heeft het manuscript uit de duizend zijn permanente thuisbasis in The British Library in hartje Londen. Het sprookje verlaat zelden Groot-Brittanië en kent extreme veiligheidsmaatregelen wanneer het toch een reis voor de boeg heeft.

5. Het bekendste mysterie uit de literatuur komt uit ‘Alice in Wonderland’

Wanneer Alice in het sprookje op het maffe theepartijtje van de Maartse Haas arriveert, belandt ze in een hallucinante situatie waarin niets is wat het lijkt. Wordt er wijn of thee gedronken? Is de tafel groot genoeg of net veel te klein? Ten slotte stelt de Hoedenmaker een vraag die een eigen leven is gaan leiden in de Angelsaksische literatuur: ‘waarom lijkt een raaf op een schrijftafel?’ Het raadsel werd nooit helemaal opgelost: het antwoord van Carroll zelf kon nooit eenduidig worden vertaald of gereconstrueerd. Tot op vandaag zijn verschillende hypothesen in omloop. Zo zou Carroll met de zin verwijzen naar Edgar Allan Poe, die twintig jaar eerder het beroemde gedicht ‘The Raven’ (1845) schreef, over een raaf, geschreven op een schrijftafel. Nog een gelijkenis zijn de inktzwarte (pennen)veren. Wat het antwoord ook is, de rode draad doorheen ‘Alice in Wonderland’ is duidelijk: ‘We’re all mad here’, ‘we zijn allemaal gek hier’. De Gekke Hoedenmaker wijst ons op de absurditeit van sommige sociaal wenselijke etiquettes. Kortom: vier gerust je eigenaardigheden, want wat is tenslotte normaal?

