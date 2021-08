Hoe verantwoord is het om je kind peperdure cadeaus te geven? Pedagoog belicht de gevaren. “Je kan je kind zo minder weerbaar maken”

“De boosheid die ik had, stond in schril contrast met de rust die mijn ouders uitstraal­den.” Eline De Munck vertelt over haar jeugd zonder angsten

18 augustus “Ik heb nog altijd veel mannelijke energie, maar ik ga hoe langer hoe meer naar het zachte. Ik besef: zó kan ik de dingen ook bekijken. Dat is zoveel rustiger.” Vanaf vandaag praat journalist Anke Michiels elke week met een bekende Vlaming over het nest waarin die geboren is. Over ouders en opgroeien. Over vertrekken maar altijd weer aanmeren. Een gesprek over hun ankerpunt. Eline De Munck (33) van Odette Lunettes blikt als eerste terug op haar jeugd. “Ik ben blij dat ik mijn ouders nooit opzettelijk gekwetst heb.”