Hoe meer 1 september nadert, hoe groter de kans op driftbuien bij je kind. Pedagoog geeft concrete tips

De volgorde waarin je geboren bent, bepaalt je persoon­lijk­heid. “Het oudste kind is magisch”

De oudste zus is de geboren leider. De jongste broer is de grappige losbol. Dat beeld je je niet in: je positie in het gezin bepaalt echt een groot deel van je karakter. Een gezinstherapeut schetst hoe de oudste, middelste of jongste zijn je vormt voor het leven. Waarom je meer stress voelt dan anderen. Of sneller emotioneel bent. “Het jongste kind is gewoon dat anderen voor hen zorgen.”