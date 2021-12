Hoe koester je je schoonfamilie, wat met ‘framily’ en hoe ga je om met die ene lege stoel? Tips om te verbinden aan de feesttafel

“Ik wilde het anders doen dan mijn ouders.” Zangeres Kato Callebaut en actrice Lauren Versnick over hun band met familie en vrienden

Ze zijn alle twee jong, getalenteerd en ambitieus. Maar beide vrouwen kenden ook al groot verdriet. Model, actrice en productiecoördinator Lauren Versnick (27) en The Starlings-zangeres Kato Callebaut (28) vertellen over hun jeugd, het verlies van een geliefde naaste en de belangrijke rol die familie en vrienden in hun leven spelen. Want de band met je naasten, die staat tijdens de feestdagen centraal.“Dat een verlies minder wordt, daar geloof ik niet in. Wél dat je de focus verlegt.”

10:25