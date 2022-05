“Het idee dat het je laatste kans zou kunnen zijn valt zwaar.” Kan je zomaar zwanger worden op je 39ste?

Van glijmiddel tot lekkende borsten: tips van experts voor seks na de bevalling. “Geef niet meteen vol gas”

“Het duurt vaak drie, vier, vijf of zelfs zes maanden voor koppels voor de eerste keer weer vrijen.” Na de komst van een baby valt seks vaak weg, of als er al gevreeën wordt, doet het pijn. Lekkende borsten, vaginaal littekenweefsel, een dip in testosteron bij de man: vroedvrouw Uwe Porters en relatietherapeut Katrien Koolen leggen alle mogelijke stoorzenders in bed bloot en stellen concrete oplossingen voor. “Glijmiddel op waterbasis wordt veel verkocht, maar heeft een groot nadeel.”

