Het huishouden anno 2020: “Huisman zijn? Ik had het zwaar onderschat”

Oei, ik groei (niet): de gevaren van een kind dat te vroeg of te laat pubert. “Je wil niet dat je tiener zich geïsoleerd voelt of een lager zelfbeeld ontwikkelt”

20 september Puberen tussen Barbie en K3, of op je vijftiende nog steeds tevergeefs speuren naar dat eerste snorhaar: een tiener die qua ontwikkeling voor- of achterloopt op leeftijds­genoten voelt zich meestal een vreemde eend in de bijt. Maar is er ook echt reden tot paniek? “In de meerderheid van de gevallen is er lichamelijk niets mis, maar het kan natuurlijk wél zorgen voor psychologisch ongemak”, zegt kinderendocrinologe Inge Gies.