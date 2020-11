Hebben je kinderen het ook moeilijk met de huidige situatie? Psychologe geeft advies: “Benadruk dat iedereen in hetzelfde schuitje zit”

Ga samen in gesprek over hoe jullie de vrijgekomen tijd zullen invullen

“Heel wat toffe activiteiten mogen al langere tijd niet meer. En, laat ons eerlijk zijn, dat is voor ons allemaal een beetje moeilijk. Eigenlijk geldt de eerste tip dus zowel voor volwassenen als voor kinderen: sta in deze moeilijke periode stil bij wat wél nog kan”, adviseert prof. Inge Glazemakers, ontwikkelingspsychologe verbonden aan de Universiteit Antwerpen. “Ga als gezin samen in gesprek over hoe jullie de vrijgekomen tijd zullen invullen. Gaan jullie komend weekend wandelen? Of willen jullie liever samen koken of bakken? Houden jullie een gezelschapsspelletjesmiddag? Of bouwen jullie samen een kamp? Zo hebben jullie iets concreets om naar uit te kijken. Geef je kinderen hier inspraak in. Ga bijvoorbeeld samen op het internet zoeken naar mooie wandelroutes in de buurt. Op die manier nemen zij een actieve rol op en hebben ze niet het gevoel dat ze overgeleverd zijn aan de omstandigheden. Routines helpen hier ook bij. Gingen jullie vroeger elke zondag naar de grootouders, wat nu niet meer mogelijk is? Creëer dan een nieuwe routine door bijvoorbeeld elke zondag uitgebreid te brunchen en las een belmomentje in naar oma en opa.”