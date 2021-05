Groene mama Kari deelt tips voor een duurzame opvoeding. “Het is niet erg dat je twintig keer je katoenen broodzak vergeet”

Olivia en Noah populair­ste voornamen van 2020

28 december In de loop van 2020 kregen tot nu toe 288 meisjes de naam Olivia (tegenover 356 in 2019). Op plaats twee staat Mila (263) (en Milla 20), op de derde plaats volgt Marie (257). Emma (252) en Ella (234) vervolledigen de top vijf. Bij de jongensnamen is Noah (351) de populairste. Hij stond vorig jaar nog op de derde plaats. Arthur was vorig jaar de winnaar en staat nu op plek twee (295 in 2020 tegen 346 in 2019). Dat zegt Kind en Gezin maandag op basis van voorlopige gegevens.